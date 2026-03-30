BAE, İran'dan Gelen Füze ve İHA'lara Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE, İran'dan Gelen Füze ve İHA'lara Müdahale Etti

30.03.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, İran'dan atılan 11 balistik füzeyi ve 27 İHA'yı etkisiz hale getirdi. 2 asker hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 11 balistik füze ve 27 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün İran'dan gelen 11 balistik füze ve 27 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İran saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplam 425 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1941 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda, görev sırasında 2 asker ile BAE ordusuyla sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin hayatını kaybettiği, ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 8 sivilin de öldüğü ifade edilen açıklamada, çeşitli uyruklardan 178 kişinin yaralandığı aktarıldı.

BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin güvenliğini hedef alan tehditlere karşı tüm birimlerin yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, İran'dan Gelen Füze ve İHA'lara Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:14:34. #7.12#
SON DAKİKA: BAE, İran'dan Gelen Füze ve İHA'lara Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.