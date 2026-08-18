BAE, İran'dan Gelen Füzeleri Açıkladı - Son Dakika
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BAE, İran'dan Gelen Füzeleri Açıkladı

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BAE, İran'dan gelen 2 balistik füzenin denize düştüğünü ve deniz trafiğini hedef aldığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan geldiği tespit edilen 2 balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını ve denize düştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda İran'dan gelen 2 balistik füzenin deniz ulaşımını hedef aldığının belirlendiği kaydedildi.

Füzelerin denize düştüğü belirtilen açıklamada, bakanlığın her türlü tehdide karşı tam hazırlık durumunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Devletin güvenliğini veya bölgedeki seyrüsefer güvenliğini istikrarsızlaştırmayı hedefleyen her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği" belirtilerek, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının yanı sıra ulusal çıkar ve imkanlarının korunacağı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca kamuoyuna bilgileri resmi kaynaklardan edinme, söylenti ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmama çağrısında bulundu.

BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru gelen 2 balistik füze tespit ettiğini bildirmişti.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, füzelerden ilkinin ülkenin kara suları dışında, ikincisinin ise ülkenin kara sularında düştüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, İran'dan Gelen Füzeleri Açıkladı - Son Dakika

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