Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan gelen balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › BAE, İran'dan Gelen Saldırılara Karşı Hava Savunmasını Devreye Soktu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?