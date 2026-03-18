BAE, İran'ın Saldırılarını Kınadı

18.03.2026 02:42
BAE, İran'ın 18 gündür gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırılarını sert bir dille kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın 18 gündür ülkeyi hedef alan 2 bini aşkın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik gerçekleşen saldırılarda yaşamını yitirenler için taziye dileklerinde bulundu.

İran'ın 18 günden beri BAE'ye yönelik saldırılarında 2 binden fazla balistik ve seyir füzesi ile İHA kullandığını aktaran Bin Zayid, BAE'ye yönelik saldırılarda havalimanlarının yanı sıra yerleşim alanları ve sivil altyapıların hedef alındığını ifade etti.

Bin Zayid, İran saldırılarının BAE egemenliğini ihlal ettiği gibi bölgesel güvenlik ve istikrarı da tehdit ettiğine işaret ederek, "BAE olarak, ülkemizi ve hayati öneme sahip tesislerimizi hedef almaya devam eden bu saldırıları en sert ifadelerle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE'nin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunun altını çizen Bin Zayid, bu saldırılara karşı ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma çabalarından taviz vermeyeceklerini belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
