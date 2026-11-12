BAE'nin Fuceyra Emirliği'nde 23 araçlık kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Fuceyra Emirliği'nde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

BAE İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Fuceyra Emirliği'nde 18 otomobil ile 5 kamyonun karıştığı bir trafik kazası yaşandığı ifade edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili birimlerin kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara gerekli tıbbi hizmetin sunulduğu kaydedildi ve kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilendi.