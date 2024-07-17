BAE ve Endonezya, İşbirliğini Güçlendirmeyi Ele Aldı

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre iki lider, Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

Taraflar, toplantıda "iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesinin yollarının yanı sıra başta ekonomi, yatırım, yenilenebilir enerji, gıda güvenliği, altyapı, eğitim, sağlık, çevre ve iklim olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini masaya yatırdı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, "2022 yılında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasının, ekonomik işbirliği ufuklarını genişletmeye hem BAE hem Endonezya'nın ortak kalkınmasına hizmet etmeye katkıda bulunan niteliksel bir dönüm noktası oluşturduğunu" kaydetti.

"Başkan Joko Widodo 2014 yılında Endonezya'da başkanlığı devraldığında, BAE ile Endonezya arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 2,7 milyar dolardı ve geçen yıl proje anlaşmalarının tamamlanmasına ek olarak 4,4 milyar dolara ulaştı." diyen Bin Zayid, BAE'nin 2023 yılında Endonezya'da 21 milyar doları aşan yatırımlarda bulunduğunu aktardı.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo ise son 10 yılda BAE ile yapıcı işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Görüşmede iki ülke arasında birçok alanda mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.