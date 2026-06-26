BAE ve İran'dan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
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BAE ve İran'dan Diplomasi Vurgusu

26.06.2026 18:00
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BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, İran ile telefon görüşmesinde ABD-İran mutabakatını ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Washington-Tahran mutabakatı sonrasında bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bin Zayid, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Bin Zayid, Washington ile Tahran arasındaki mutabakatın tüm maddelerine bağlı kalmanın önemine dikkati çekerek, bölgesel ve uluslararası tüm krizlerin çözümü için en doğru yolun diplomasi ve diyalog olduğuna işaret etti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE ve İran'dan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

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