BAE ve Katar, Gazze'ye yardım ve ateşkes çağrısında bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin hızlandırılması ve ateşkes çağrısında bulundu.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile başkent Doha'da bir araya geldi.
Görüşme sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin engelsiz bir şekilde hızlandırılması gerektiği vurgulandı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre ise iki taraf, BAE ve Katar arasındaki ikili ilişkiler ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.
Özellikle Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani kriz nedeniyle sürdürülebilir bir ateşkese ulaşma çabalarının gözden geçirildiği görüşmede, Filistin halkına yeterli insani yardım sağlamak için bölgesel ve uluslararası çabaları yoğunlaştırmanın ciddi ihtiyaç olduğu ifade edildi.
BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, görüşme sırasında, ateşkesin, tüm sivillerin yaşamının korunmasının ve Filistin halkına yönelik insani müdahalenin güçlendirilmesinin acil bir öncelik olduğuna dikkati çekerek, bu konuda gösterilen çabaların başarı ile taçlandırılması için tüm çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
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Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen kazada, bir otomobilin atv motora çarpması sonucu atv sürücüsü ağır yaralandı. Kazada devrilen atv'in altında kalan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce taraftar da havalimanına akın etti ve coşkuyla karşıladı.
Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olayların ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da kafileyi karşılamak için havalimanına akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular coşkuyla karşılandıktan sonra havalimanından ayrıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikten sonra İstanbul'a döndü. Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, taraftara teşekkür ederek Fenerbahçe'nin büyüklüğünü vurguladı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
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