BAE ve Kuveyt'ten Hava Savunma Açıklaması
BAE ve Kuveyt'ten Hava Savunma Açıklaması

06.04.2026 01:32
BAE ve Kuveyt, İran'dan gelen füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı da hava savunma unsurlarının "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirdi.

İki ülke savunma bakanlıkları, ülkelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Açıklamalarda, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Kuveyt, İran, Son Dakika

