BAE ve Rusya'dan Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Güncel

ABU DABİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM, pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye ve Lübnan'daki kilit meseleler üzerinde durulduğu ve her iki tarafın da bölgesel istikrar ve barışın önemini vurguladığı belirtildi.

Haberde, iki bakanın, bölgesel meselelerin yanı sıra BAE ve Rusya arasındaki sağlam stratejik ilişkilerin altını çizdiği ve başta kültürel ve ekonomik ortaklıklar olmak üzere çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği fırsatlarını araştırdıkları ve kapsamlı ikili bağları güçlendirme konusunda kararlılıklarını tekrar teyit ettikleri belirtildi.