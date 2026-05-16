BAE ve Rusya Liderlerinden Telefon Görüşmesi

16.05.2026 17:25
Bin Zayid ve Putin, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid ile Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Zayid ile Putin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik işbirliği alanlarını değerlendirdi.

Öte yandan görüşmede özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara etkileri, uluslararası deniz taşımacılığı özgürlüğü, enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki yansımaları ele alındı.

Putin, görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası süreçlerinde yürüttüğü arabuluculuk çabaları dolayısıyla Bin Zayid'e teşekkür etti.

Taraflar ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

