BAE ve Ürdün'den Demir Yolu Anlaşması

15.04.2026 20:23
BAE ile Ürdün, Akabe Limanı Demir Yolu Projesi için anlaşma imzaladı, 2,3 milyar dolarlık yatırım.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ürdün arasında Akabe Limanı Demir Yolu Projesi'nin fiilen başlatılmasına yönelik anlaşma imzalandığı belirtildi.

Ürdün'ün "Almamlaka" isimli televizyon kanalının haberine göre, söz konusu anlaşma BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Divanı Başkanı Mansur bin Zayid Al Nahyan ile Ürdün Başbakanı Cafer Hassan'ın huzurunda Abu Dabi'deki Kasr el-Vatan'da düzenlenen törende, Ürdün Ulaştırma Bakanı Nidal Katamin ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui tarafından imzalandı.

Ayrıca Ürdün tarafında ilgili kurum temsilcileri ile Abu Dabi Maliye Dairesi Başkanı Casim Buatabe ez-Zabi de hissedarlar anlaşmasına imza attı.

Anlaşmalar kapsamında, projenin inşası ve işletilmesini üstlenecek Ürdün-BAE ortaklı bir şirket kurulacağı belirtildi.

Akabe Limanı Demir Yolu Projesi, Ürdün tarafında fosfat ve potas şirketleri, Kamu Yatırımları Yönetim Şirketi ve Sosyal Güvenlik Yatırım Fonu'nun; BAE tarafında ise Abu Dabi hükümetine bağlı L'IMAD Holding aracılığıyla eşit ortaklık esasına dayanıyor.

Yaklaşık 2,3 milyar dolar değerindeki proje, Ürdün'de demir yolu taşımacılığı alanındaki en büyük yatırım olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında demir yolu hatları, tüneller ve köprüleri içeren büyük altyapı yatırımları, uluslararası standartlara uygun şekilde hayata geçirilecek.

Projenin, Akabe Limanı'nın rekabet gücünü artırarak bölgesel taşımacılık, yükleme ve lojistik hizmetler açısından stratejik bir merkez haline gelmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca özellikle güney illeri ve Ürdün Vadisi'nde geniş kalkınma fırsatları oluşturacağı ifade ediliyor.

Bu adım, Akabe'yi komşu Arap ülkelerine bağlamayı ve limanı Suriye ile Akdeniz limanlarına entegre etmeyi amaçlayan Ürdün ulusal demir yolu ağının ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

Proje, 2023 yılı sonunda Kral 2. Abdullah ile Muhammed bin Zayid Al Nahyan huzurunda imzalanan 5,5 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor.

Projenin, madencilik sahaları ile limanlar arasında doğrudan bağlantı kurarak taşımacılık maliyetlerini düşürmesi, tedarik ve ihracat zincirlerinin verimliliğini artırması ve potas ile fosfat ihracatını artırması bekleniyor.

Ayrıca proje, Ürdün'ün kuzeyde Suriye üzerinden Akdeniz ve Avrupa'ya, güneyde ise Körfez ülkelerine bağlanmasını sağlayacak daha geniş bir demir yolu ağının çekirdeğini oluşturacak.

Toplam 360 kilometrelik demir yolu hattı, Şidiye ve Gor es-Safi bölgelerindeki üretim sahalarını Akabe'deki sanayi limanına bağlayacak. Hat üzerinden 13 milyon ton fosfat ve 2,6 milyon ton potas olmak üzere yıllık yaklaşık 16 milyon ton yük taşınması planlanıyor.

Projenin finansal kapanışının 2027 başında tamamlanması ve ardından 5 yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Projenin, ulaşım, madencilik ve lojistik sektörlerinde istihdam oluşturması ve ekonomik kalkınmayı desteklemesi bekleniyor.

Proje, BAE'li L'IMAD Holding ile iş birliği içinde yürütülecek olup, şirketin demir yolu geliştirme ve işletme konusundaki teknik tecrübesinin Ürdün'e aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

