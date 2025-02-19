Baerbock: Avrupa'nın Barışı Avrupa ile Sağlanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baerbock: Avrupa'nın Barışı Avrupa ile Sağlanmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna için kalıcı barışın sağlanmasında Avrupa'nın önemine vurgu yaptı.

19.02.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD ile Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin yaptıkları görüşmelerde Avrupa ülkelerinin yer almamasını eleştirerek, Avrupa'da kalıcı barışın ancak Avrupa ile sağlanabileceğini belirtti.

Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın güvenliği ve barışı için önemli bir yol ayrımında bulunduklarına işaret ederek, şimdi Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.

Sadece Rusya'ya yeni bir savaş hazırlığı için nefes alma fırsatı tanıyacak "sahte bir barışın" Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve ABD'ye fayda sağlamayacağını savunan Baerbock, özelikle Atlantik'in diğer tarafından gelen farklı seslere rağmen Ukrayna konusuna yapılan görüşmelerin kendilerini tedirgin etmemesi ve bu konuda soğukkanlılığın korunması gerektiğini kaydetti.

"Avrupa'da kalıcı barış ancak Avrupa ile sağlanabilir." diyen Baerbock, Avrupa'nın rolünü küçümsemenin ise Rusya'nın işine yarayacağı uyarısında bulundu.

Baerbock, bu yüzden ABD yönetimi karşısında kendine güvenen bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Ukrayna'nın gücünü arttırmaya yönelik çabaları sürdürdüklerini ifade eden Baerbock, Ukrayna ve nihayetinde Avrupa'da barışa güçlü bir konumdan müzakere ederek ulaşılabileceğini aktardı.

Baerbock, AB'nin, Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketi konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ukrayna'ya askeri destek konusunda Avrupalılar olarak birlikte ilerleyeceklerini ifade eden Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) topçu silahlar, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları için milyar avroluk büyük paket hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.

Baerbock, "Ancak AB olarak burada durmamalıyız. İkili düzeyde de Ukrayna'ya sağladığımız yardımları artıracağız ve bunun için bütçede düzenlemeler yapmak zorunda kalacağız, istesek de istemesek de." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Almanya, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baerbock: Avrupa'nın Barışı Avrupa ile Sağlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:39:55. #1.12#
SON DAKİKA: Baerbock: Avrupa'nın Barışı Avrupa ile Sağlanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.