Baerbock: Avrupa'nın Barışı Avrupa ile Sağlanmalı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD ile Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin yaptıkları görüşmelerde Avrupa ülkelerinin yer almamasını eleştirerek, Avrupa'da kalıcı barışın ancak Avrupa ile sağlanabileceğini belirtti.

Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın güvenliği ve barışı için önemli bir yol ayrımında bulunduklarına işaret ederek, şimdi Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.

Sadece Rusya'ya yeni bir savaş hazırlığı için nefes alma fırsatı tanıyacak "sahte bir barışın" Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve ABD'ye fayda sağlamayacağını savunan Baerbock, özelikle Atlantik'in diğer tarafından gelen farklı seslere rağmen Ukrayna konusuna yapılan görüşmelerin kendilerini tedirgin etmemesi ve bu konuda soğukkanlılığın korunması gerektiğini kaydetti.

"Avrupa'da kalıcı barış ancak Avrupa ile sağlanabilir." diyen Baerbock, Avrupa'nın rolünü küçümsemenin ise Rusya'nın işine yarayacağı uyarısında bulundu.

Baerbock, bu yüzden ABD yönetimi karşısında kendine güvenen bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Ukrayna'nın gücünü arttırmaya yönelik çabaları sürdürdüklerini ifade eden Baerbock, Ukrayna ve nihayetinde Avrupa'da barışa güçlü bir konumdan müzakere ederek ulaşılabileceğini aktardı.

Baerbock, AB'nin, Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketi konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ukrayna'ya askeri destek konusunda Avrupalılar olarak birlikte ilerleyeceklerini ifade eden Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) topçu silahlar, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları için milyar avroluk büyük paket hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.

Baerbock, "Ancak AB olarak burada durmamalıyız. İkili düzeyde de Ukrayna'ya sağladığımız yardımları artıracağız ve bunun için bütçede düzenlemeler yapmak zorunda kalacağız, istesek de istemesek de." ifadesini kullandı.