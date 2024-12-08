Baerbock: Suriye İçin Barış Süreci Başlayabilir

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(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin "Eğer ülke içindeki ve dışındaki kilit aktörler nihayet Suriye halkının çıkarları doğrultusunda hareket ederlerse, yıllardır özlemi çekilen ve çok zor olan barışa giden yol başlayabilir. BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı bunun için bir temel teşkil etmektedir. Uluslararası toplum Suriye'nin savaş ve şiddet döngüsünden çıkmasına yardımcı olmalı. Bu amaçla BM ve AB ortaklarımızın yanı sıra bölgesel aktörler ve Suriye'nin Türkiye ve Ürdün gibi komşularıyla yakın koordinasyon içerisindeyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Baerbock, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şu anda Suriye'de tam olarak ne olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak net olan bir şey var: Esad'ın sonu, Esad rejiminin sonsuz zulümlerinden sonra milyonlarca Suriyeli için ilk büyük nefes alma anlamına geliyor. İç savaşta yüz binlerce Suriyeli öldürüldü, milyonlarcası kaçtı. Esad kendi halkını öldürdü, işkence etti ve onlara karşı zehirli gaz kullandı. Sonunda bunun için sorumlu tutulmalıdır.

Suriye halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor. Korkunç şeyler yaşadılar. Bütün bir nesil savaş, zorluklar ve insani sıkıntılar içinde, sürekli yerinden edilme tehdidi altında büyüdü. Ülke artık hangi kılıkta olursa olsun başka radikallerin eline düşmemelidir. Bu nedenle çatışmanın taraflarını tüm Suriyelilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu, Kürtler, Aleviler veya Hıristiyanlar gibi etnik ve dini azınlıkların kapsamlı bir şekilde korunmasını ve gruplar arasında bir denge oluşturacak kapsayıcı bir siyasi süreci içermektedir.

Eğer ülke içindeki ve dışındaki kilit aktörler nihayet Suriye halkının çıkarları doğrultusunda hareket ederlerse, yıllardır özlemi çekilen ve çok zor olan barışa giden yol başlayabilir. BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı bunun için bir temel teşkil etmektedir. Uluslararası toplum da Suriye'nin savaş ve şiddet döngüsünden çıkmasına yardımcı olmalı. Bu amaçla BM ve AB'deki ortaklarımızın yanı sıra bölgesel aktörler ve Suriye'nin Türkiye ve Ürdün gibi komşularıyla yakın koordinasyon içerisindeyiz."