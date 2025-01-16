Baerbock'tan Gazze Ateşkesine Umut Mesajı - Son Dakika
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Baerbock'tan Gazze Ateşkesine Umut Mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki ateşkesin umut verdiğini ve insani yardımların gerekli olduğunu belirtti.

16.01.2025 05:16
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sadece hayat kurtarmadığını, aynı zamanda Gazze'deki insanlara, esirlere, onların yakınlarına ve tüm bölge halkına 15 ay sonra somut bir umut verdiğini bildirdi.

Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, bugünün bir rahatlama günü olduğunu belirterek, "Tüm tarafların çektiği acıların artık sona erebileceği bir rahatlama." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın en karanlık saatlerde bile diplomasiye inanmaktan asla vazgeçmemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Baerbock, "İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda Gazze'deki insanlara, esirlere, onların yakınlarına ve tüm bölge halkına 15 ay sonra somut bir umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, tüm tarafları anlaşmaya saygı göstermeye çağırarak, şunları kaydetti:

"Esirlerin hızlı ve anlaşmaya uygun şekilde serbest bırakılması gerekiyor. Gazze'de sıkıntı içinde olan insanlara insani yardımın geniş çaplı olarak ulaştırılması gerekiyor. Aynı şekilde askerlerin geri çekilmesi ve Filistinlilerin mahallelerine geri dönmesi uygulanmalı."

Ateşkesin gerçek bir siyasi sürece doğru ilk adım ve son aylarda bölgedeki ortaklarla kalıcı barış için geliştirdikleri birçok unsurun hayata geçirilmesi için fırsat olabileceğini belirten Baerbock, "Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış, güvenlik ve onur içinde yaşamalarına imkan verecek tek çözüm olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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