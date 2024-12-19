Baerbock'tan Gazze ve Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika
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Baerbock'tan Gazze ve Batı Şeria Uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, işgalin barış getirmeyeceğini vurgulayarak ateşkes çağrısında bulundu.

19.12.2024 21:48
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı Şeria'da yaşanan acı tecrübelerin, sonu gelmeyen bir işgalin barış getiremeyeceğini gösterdiğini belirterek, "Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler kendi devletlerinde geleceklerini şekillendirebilmelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Baerbock, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki 2 milyon insanın durumunun son derece kasvetli olmaya devam ettiğini belirten Baerbock, "Geniş alanlar moloz çölüne dönmüş durumda. Yüzbinlerce aile defalarca yerinden edildi ve savaşın ikinci kışında her gün son eşyalarını kaybetme korkusuyla yaşıyor. Ailelerinin tamamı öldürülmüş, birkaç uzvu kesilmiş ilkokul çağında çocuklar görüyoruz. Yetersiz beslenme nedeniyle gözleri yara bere içinde kalan on binlerce kız ve erkek çocuk, on yıllar boyunca zihinsel ve fiziksel olarak yara bere içinde kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardıma erişimin, çatışmanın tüm taraflarının yerine getirmesi gereken uluslararası bir yükümlülük olduğuna işaret eden Baerbock, Gazze'deki insani durumun artık sürdürülebilir olmadığını ve askeri operasyonların çok fazla sivilin ölümüne neden olduğunu vurguladı.

???????Baerbock, "Gazze, İsrail ve Batı Şeria halkının şu anda ihtiyaç duyduğu en acil şey ateşkes ve aralarında Almanların da bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasıdır." ifadesini kullandı.

Acı ve ölümleri sona erdirmek için ateşkese ihtiyaç olduğunu ve böylece siyasi çözüm üzerine çalışılabileceğini belirten Baerbock, şunları kaydetti:

"Batı Şeria'da yaşanan acı tecrübeler, sonu gelmeyen bir işgalin barış getirmeyeceğini göstermiştir. Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler kendi devletlerinde geleceklerini şekillendirebilmelidir. Ancak bu şekilde terörü durdurabilir ve İsraillilerle Filistinlilerin barış, güvenlik, onur ve kendi kaderini tayin hakkı içinde yan yana yaşamasını sağlayabiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baerbock'tan Gazze ve Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika

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