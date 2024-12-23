Baerbock\'tan Türkiye\'ye SDG Uyarısı

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HABER: İLHAN BABA

(BERLİN) - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada; Türkiye'yi, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı bir operasyondan kaçınmaya çağırdı. Baerbock, "Çatışmanın yalnızca bölgesel güvenliği tehlikeye atmakla kalmayacağını, aynı zamanda IŞİD gibi terör örgütlerine alan açacağını" söyledi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'yi SDG'ye karşı yapılacak bir operasyondan kaçınmaya davet etti. "Bölgede yaşanacak çatışmanın IŞİD ve benzeri örgütlere alan açacağını" ifade eden Baerbock, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

Baerbock açıklamasında, "Kürtlerle bir çatışmada yüzü gülen üçüncü tarafın IŞİD olması kimseye fayda sağlamaz. Bu durum yalnızca Suriye'nin değil, Türkiye ve Avrupa'nın da güvenliğini tehdit edecektir. Daha önce İran ve Rusya'nın Suriye'deki etkisiyle yaşanan olumsuzluklar göz önüne alındığında, üçüncü tarafların ülkede yeniden çıkar çatışmaları yaratması kabul edilemez" dedi.

Baerbock, "Her ülke gibi Türkiye de terörizmden kurtulmak istiyor. Ancak bu, Kürtlerin yeniden yerinden edilmesi veya şiddetin artması için bir bahane olamaz" dedi. SDG'nin, "Suriye'de IŞİD'in geri püskürtülmesinde kilit bir rol oynadığını" söyleyen Baerbock, Kobani bölgesini "Kürtlerin IŞİD'e karşı cesur mücadelesinin sembolü" olarak nitelendirdi.

Uuslararası toplumun ortak bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Baerbock, "Yeni şiddet dalgalarının önlenmesi, radikal güçlerin yeniden ortaya çıkmaması ve insanların güvenlik içinde yaşayabilmesi için harekete geçmeliyiz" çağrısında bulundu.

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), SDG'nin kontrolündeki Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerinde kontrolü ele geçirmişti.