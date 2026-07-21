Bafra Belediyesi, Yeni Konut Projesi için İhale Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra Belediyesi, Yeni Konut Projesi için İhale Açıyor

21.07.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde konut ve ticaret projesi için ihale düzenleyecek.

Bafra Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde kat karşılığı modeliyle hayata geçirilecek konut ve ticaret projesi için ihale düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde yer alan 3 bin 590 metrekarelik arsa üzerine iki blok halinde inşa edilmesi planlanan proje, Devlet İhale Kanunu uyarınca kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak.

Yaklaşık 261 milyon 326 bin lira yatırım değerine ve 9 bin 153 metrekare toplam inşaat alanına sahip projede, 2+1 daireler ile ticari bağımsız bölümler yer alacak.

İhale kapsamında yükleniciye bırakılacak bağımsız bölümlerin yanı sıra isteklilerin sunacağı ilave nakit teklifler de değerlendirilecek.

İhale, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Bafra Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen firmaların teklif dosyalarını ihale saatine kadar Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

İhale şartnamesi ve teknik detaylar, mesai saatleri içinde aynı müdürlükten temin edilebilecek.

Kaynak: AA

Belediye, Ekonomi, Güncel, Bafra, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Belediyesi, Yeni Konut Projesi için İhale Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın’da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Pentagon, Ürdün’de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı Pentagon, Ürdün'de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı

15:22
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 15:55:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bafra Belediyesi, Yeni Konut Projesi için İhale Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.