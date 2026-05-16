Bafra\'da 19 Mayıs Konseri Düzenlendi

16.05.2026 10:28
Bafra'da düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, 19 Mayıs coşkusunu yaşattı ve ilgiyle takip edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda organize edilen "19 Mayıs Gençlik Konseri", Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şef Cihat Kurt yönetimindeki Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Halk Müziği Korosu, çeşitli yörelere ait eserleri seslendirdi.

Bafra Belediyesi ve yerel kurumların destek verdiği program, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, adliyenin halk müziği korosunun bu yıl ikinci konserini verdiğini belirterek, "Amacımız kurumsal kimliğimizin güçlenmesi, dayanışma ve aidiyet duygusunun geliştirilmesidir. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Samsun'da, her yıl 19 Mayıs haftasında geleceğe umutla bakacak, vizyonunu kültür ve sanatla pekiştirecek gençlere örnek olma ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz. Salonu doldurarak bizlere teveccüh gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise programda 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını dile getirerek, "Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği bu anlamlı geceye emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dilek Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, daire kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

