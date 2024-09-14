Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, 6 büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.
Meşeli Türkmenler ile Yeni Alan mahallelerinde Ö.K, H.K. ve Ş.K'ye ait 6 büyükbaş hayvan araziden çalındı.
Hayvanlarının çalındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde bir aracı durdurdu.
Hayvanlardan 3'ü araçta, 3'ü de satıldığı yerde bulundu.
Olayla ilgili E.A. (37), G.K. (38) ve S.B. (21) gözaltına aldı.
Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 3 Gözaltı - Son Dakika
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