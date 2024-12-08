Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlanıyor

Bafra\'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlanıyor

Bafra'nın yeni parkında çocuklar, trafik kurallarını eğlenceli şekilde öğrenecek.

08.12.2024 13:16
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Samsun'un Bafra ilçesinde, "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar trafik kurallarını kendileri için oluşturulan özel parkurlarda tecrübe ederek erken yaşta öğrenme fırsatı bulacak.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafiğin tanımı, yaya geçitleri, uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri, araca inme binme kuralları, araçta nerelere oturulması gerektiği, emniyet kemerinin önemi, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamı, araç içinde uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve kaykay kullanırken uyulması gereken kurallar başlıklı teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verilecek.

Fatih Mahallesi sınırları içinde yer alan ve 320 metrekarelik inşaat alanında gerçekleştirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı,130 metre bisiklet yolu, 440 metre araç yolu, açık alanda da eğitim verilebilecek yeşil amfi, çocuklara özel trafik labirenti, üst geçit, tünel, trafik levhaları ve sinyalizasyon sistemi, çocuk oyun alanı ve eğlendinlen alanları, yürüyüş yolları, akülü araç ve bisiklet otoparkı, 20 araçlık otoparka sahip olacak.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda teorik eğitimle başlayan eğitim süreci ardından uygulamalı eğitimlerle üst geçit, yaya geçidi, labirent, araç kullanımı ve trafik ışıkları eğitimleri verilecek. Öncelikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların trafik eğitimini uygulamalı olarak aldıkları bir proje olacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" projemizin inşaatı hızla tamamlanıyor. Çocuklarımızın trafikte güvenlik eğitimlerini uygulamalı ve eğlenceli şekilde görebilecekleri parkımızın inşaatını sık sık ziyaret ederek bilgi alıyor, ilerlemeyi adım adım takip ediyoruz. Kısa sürede tamamlayacağımız Çocuk Trafik Eğitim Parkı şimdiden çocuklarımıza ve Bafra'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlanıyor - Son Dakika

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