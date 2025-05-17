Bafra\'da Gençlik ve Spor Festivali Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik ve Spor Festivali" başladı.

Bafra Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, festival kapsamında resim sergisi, spor gösterileri ve gençlik konserleri gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel resimlerin sergilendiği alanda, sporcuların gerçekleştirdiği etkileyici gösteriler büyük alkış aldı.

İlçe gençlik konserinde sahne alan yerel müzik eğitmen sanatçıları, katılımcılara, kurs öğrencileriyle birlikte unutulmaz müzik ziyafeti sundu.

Festivalde konuşan Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Erdoğan, "Bugün burada gençlerimizin enerjisini ve yeteneklerini sergileyecekleri birbirinden güzel etkinliklerle bir aradayız. Amacımız, gençlerimizi spora teşvik etmek, sanatsal faaliyetlere katılımlarını artırmak ve onlara keyifli bir gün yaşatmaktır. Bu tür festivaller, gençlerimizin arasındaki dayanışma ve birlik beraberlik duygularını da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenci velileri de festivalden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Veliler, bu tür organizasyonların gençlerin sosyalleşmesi ve yeteneklerini keşfetmesi açısından önemli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.