Bafra'da gürültü face, cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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Bafra'da gürültü face, cinayetle sonuçlandı

Bafra\'da gürültü face, cinayetle sonuçlandı

S.Y. gürültü yüzünden tartıştığı Duman'ı tabancayla vurarak öldürdü, gözaltına alındı.

06.10.2024 11:13
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde S.Y. (63), sokakta gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı gruptan Ergün Mehmetcan Duman'ı (22) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Tütün Mağazaları 2. Sokak'ta meydana geldi. S.Y., sokakta 'gürültü yapıyorsunuz, sessiz olun' diyerek Ergün Mehmetcan Duman ve arkadaşlarını uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, S.Y. tabancayla gruba ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun Ergün Mehmetcan Duman'ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bafra, Suç, Son Dakika

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