Bafra\'da Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, husumetli oldukları öğrenilen Sebahattin K. (41) ile Recep L. (54) arasında tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda Recep L, tabancayla Sebahattin K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
