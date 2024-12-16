Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Esen'in cansız bedeni tarlada bulundu.
Türbe Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Esen'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yaptı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Esen'in cansız bedeni, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evinin yakınlarındaki tarlada bulundu.
Esen'in cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Kayıp 95 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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