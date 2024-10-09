Bafra'da Lise Öğrencileri Adliyeyi Gezdi - Son Dakika
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Bafra'da Lise Öğrencileri Adliyeyi Gezdi

Bafra\'da Lise Öğrencileri Adliyeyi Gezdi

Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, adliye binasında bilgi alarak yargı sürecini inceledi.

09.10.2024 16:46
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Samsun'un Bafra ilçesinde lise öğrencileri, adliye binasını gezdi.

Bafra Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerine, adliye binasında birimlerin yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik birimleri, icra iflas teşkilatı ve Adalet Bakanlığı merkez teşkilatından meydana gelen teşkilatlarının vatandaşlara daha iyi adalet hizmeti sunmak için çalıştığını belirtti.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yargı alanında önemli değişimler yaşandığına dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kariyer planlarının içerisinde Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren meslekler ve hizmetler de önemli yer tutmakta, ilgi ile takip edilmektedir. Bu kapsamda günlük yoğun olarak sürdürülen hizmetler devam etmekte iken adliye binamızı, faaliyet gösteren büroları, duruşma salonlarımızı, mahkeme kalemlerini tanımaları, yapılan işlerin önemi ve yoğunluğu konusunda farkındalık oluşması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerini adliyemizde misafir ettik."

Ziyarette öğrenciler, cumhuriyet savcısı Sibel Ocak Akbaş, hakim Serap Karaman, adli tıp uzmanı Dr. Meliha Cemre Ocak, sosyal çalışma psikoloğu Esin Balcı ile söyleyişi de yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Lise Öğrencileri Adliyeyi Gezdi - Son Dakika

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