Samsun'un Bafra ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinlikler, saat 09.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Program, saat 10.00'da Bafra Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen salon etkinlikleriyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan salondaki programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, öğretmenliğin sadece bilgi aktarmak değil, bir çocuğun gözlerindeki merakı canlı tutmak, doğruyu ve güzeli göstermek olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni okullarda hayata geçirmenin heyecanını taşıdıklarını belirten Değermenci, "Müfredatı gerçek bir öğrenme yoluna dönüştüren, çocuklarımızı düşünen, sorgulayan, üreten ve sorumluluk alan bireyler olarak yetiştiren asıl bu sizin büyük emeğinizdir. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." dedi.

Emekli öğretmen Sabire Memiç'in de konuşma yaptığı törende emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

"Öğretmen" adlı şiirin okunması, halk müziği dinletisi ve "Bir Öğretmenin Hayat Hikayesi" adlı tiyatro gösterisinin sahnelendiği program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, MHP İlçe Başkanı Kemal Şahin, daire kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve veliler katıldı.