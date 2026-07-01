Bafra'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı - Son Dakika
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Bafra'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı

Bafra\'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı
01.07.2026 22:35
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.A. yönetimindeki 57 FA 050 plakalı otomobil, Şeyhulaş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yolcular M.A. ve R.T. ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Ulaşım, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı - Son Dakika

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