Bafra'da Silahlı Kavga: Bir Tutuklama
Bafra'da Silahlı Kavga: Bir Tutuklama

27.03.2026 19:40
Bafra’da husumet nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda aralarında husumet bulunan Y.S. (29) ve G.C. (20) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada G.C, yanında bulunan tabancayla Y.S'ye ateş etti.

Yakın olan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah sesi duymaları üzerine bölgeye giderek G.C'yi suç aletiyle gözaltına aldı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Y.S, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

G.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Samsun, Güncel, Suç

