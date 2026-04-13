Samsun'un Bafra ilçesinde tek başına yaşayan 62 yaşındaki Nazım A. evinin banyosunda ölü bulundu.
Hacınabi Mahallesi Hacı Kabaş Sokak'taki evinde ikamet eden Aksu'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Nazım A'yı banyoda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Tek Başına Yaşayan Adam Banyoda Ölü Bulundu - Son Dakika
