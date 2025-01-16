Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, davranışlarından şüphelendikleri Y.K'nin (39) üzerinde arama yaptı.
Y.K'nin üzerinde 7 sentetik ecza hapı, 7,75 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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