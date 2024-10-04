Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Lengerli Mahallesi Osman Beyli Kavşağı'nda şok yol uygulaması yapan jandarma ekibi, bir aracı durdurdu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araç ve içinde bulunan E.F'nin (22) üzerinde yaptığı aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?