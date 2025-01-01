Bafra\'da Yeni Yıla Namazla Başlandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, yılın ilk günü sabah namazında buluştu.

Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni yılın ilk günü ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla sabah namazında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat, dua, sohbetin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, katılanlara teşekkür etti.