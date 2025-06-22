Bafra\'dan Köy Okullarına Kalem Seti Yardımı

Samsun'un Bafra ilçesinde, sınavdan çıkan öğrencilerin kalemleri köy okuluna ulaştırmak için topladı.

Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sonrası sınav salonlarında çıkan gençlerden kalem setlerini topladı.

Toplanan kalemler köy okullarında eğitim gören gençlere yeni eğitim öğretim döneminde ulaştırılacak.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "YKS'ye giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Onların bizlere verdikleri kalem setlerini dönem içerisinde etkinliklerimizle yüzlerini güldüreceğimiz köy okullarında eğitim gören çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi.