Bafra TSO ve KOSGEB, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı Hakkında Bilgilendirme Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Bafra TSO ve KOSGEB, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı Hakkında Bilgilendirme Semineri Düzenledi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü iş birliğinde, Bafra Organize Sanayi Bölgesinde (Bafra OSB) KOBİ dijital dönüşüm destek programı hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü KOBİ uzmanı Fatih Havuz tarafından sunum yapıldı. Havuz, dijital dönüşüm süreçlerine 20 milyon liraya kadar destek verildiğini ve uygun bulunan makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderlerinin destekleneceğini belirtti. KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu ise seminerleri KOBİ'lerin programdan yararlanması için düzenlediklerini ifade etti. Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ise programa katılan firma temsilcileri ile Livaoğlu ve Havuz'a teşekkür etti.

14.06.2024 09:51
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Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü iş birliğinde, KOBİ dijital dönüşüm destek programı hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Bafra Organize Sanayi Bölgesinde (Bafra OSB) düzenlenen seminerde KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü KOBİ uzmanı Fatih Havuz tarafından sunum yapıldı.

Havuz, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi amacıyla dijital dönüşüm süreçlerine 20 milyon liraya kadar destek verildiğini anlatarak, kurul tarafından uygun bulunan makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderlerinin destekleneceğini söyledi.

KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu da seminerleri KOBİ'lerin programdan yararlanması için düzenlediklerini ifade etti.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş programa katılan firma temsilcileri ile Livaoğlu ve Havuz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra TSO ve KOSGEB, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı Hakkında Bilgilendirme Semineri Düzenledi - Son Dakika

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