Bağcılar'a Gençlik Yatırımları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bağcılar'a Gençlik Yatırımları

Bağcılar\'a Gençlik Yatırımları
21.08.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da 3 Gençlik Merkezi ve Kısırkaya'da Gençlik Kampı inşa edilecek, mahalle sahaları oluşturulacak.

BAĞCILAR Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Mahallenin Yıldızları-2'nin kapanışında gençlere her zaman öncelik verdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatlarıyla ilçemizde 3 tane Gençlik Merkezi inşaatı başlayacak. 22 mahallemizde mahalle sahaları yapmaya başlayacağız. İki mahallemizde de tesisleri olan halı sahalar yapacağız" dedi. Yıldız, Sarıyer Kısırkaya'da deniz kenarındaki 65 dönüm araziye konaklama ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği Gençlik Kampı'nın inşa edileceğini de duyurdu.

Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla geçen yıl başlattığı Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları'nın bu sene ikincisini düzenledi. Bu kapsamda 23 Haziran tarihinde başlayan Mahallenin Yıldızları-2'den 9-14 yaş aralığında 4 bin öğrenci yararlandı. Okul ve spor tesislerinden oluşan 31 noktada 75 profesyonel eğitmen refakatinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında temel spor eğitim verildi. Eğitimin yanında futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları da yapıldı.

MADALYA VE KUPALAR VERİLDİ

Yaklaşık 2 ay süren Mahalle'nin Yıldızları-2, sona erdi. Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış programında futbol, basketbol, voleybol branşlarında şampiyon olan takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları da takdim edildi.

3 GENÇLİK MERKEZİ, KISIRKAYA GENÇLİK KAMPI VE MAHALLE SAHALARI

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Gençlerin yanındayız. Onlara yapılacak olan projeleri her zaman destekliyoruz. Bu konuda özellikle Cumhurbaşkanımıza ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatlarıyla ilçemizde 3 tane Gençlik Merkezi inşaatı başlayacak. 22 mahallemizde mahalle sahaları yapmaya başlayacağız. İki mahallemizde de tesisleri olan gayet güzel halı sahalar yapacağız. Bunların ihalesi bitmek üzere yakında başlayacağız. Önemsediğim bir konu daha var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla birlikte yürüttüğümüz Sarıyer Kısırkaya bölgesinde deniz kenarında 65 dönüm araziye bakanlığımız gençlik kamp yeri yapıyor. Şaklaşık 300 öğrencimizin aynı anda kamp yapabileceği, konaklayabileceği, sportif faaliyetleri sürdürebileceği alan yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bağcılar, Sarıyer, Gençlik, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'a Gençlik Yatırımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:49:32. #7.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'a Gençlik Yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.