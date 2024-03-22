Bağcılar Belediyesi tarafından Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatını ele alan prestij eser yayınlandı

Bağcılar Belediyesi tarafından Anadolu'nun dördüncü büyük evliyası kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatını ele alan prestij eser yayınlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Vatan-ı Asli Yolunda Bir Mutasavvıf: Şeyh Şaban-ı Veli" adlı eser, Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından kaleme alındı.
Eserin proje koordinatörlüğünü Volkan Çakmak yaparken, editörlüğünü Doç. Dr. Arif Kolay, yapım koordinatörlüğünü Orhan Memiş, görsel yönetmenliğini ise Murat Arslan üstlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Şeyh Şaban-ı Veli'nin aziz hatırasına sahip çıkarak Türk kültür hayatına zenginlik katmaya devam ettiklerini ifade etti.
"Çok değerli projelere imza atmaya devam ediyoruz"
Özdemir, Türk milletinin asırlardır Anadolu'da birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuyla yaşamasının temelinde manevi önderlerin büyük emeklerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyası, geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş, ender yaşam alanları arasında yer almaktadır. Bu topraklar Selçuklu ve Osmanlı döneminde barış, huzur ve dayanışmanın merkezi oldu. Ancak, bazı dönemlerde başta savaşlar olmak üzere zor dönemler de yaşadı. Milletimizin o dönemlerin üstesinden gelmesinde manevi önderlerin de büyük rolü oldu. O örnek şahsiyetler, Anadolu insanının duygu, düşünce ve gönül dünyalarında kalıcı izler bıraktı. Anadolu insanının din, dil, edebiyat, kültür, ahlak ve eğitim anlayışında fedakarlık gösterdiler. Bizler de onların torunları olarak sevginin, saygının, minnetin ve vefanın bir parçası olarak, çok değerli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Manevi önderlerimizin eserlerini, örnek şahsiyetlerini ve öğretilerini yaşatmak amacıyla hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki çocuklarımız ve gençlerimiz onların gölgesinde yetişiyor, milletimiz miras aldıkları tarih ve kültür hazinesi eserlerinden ve öğretilerinden istifade ediyor."
Kitapta Halvetiye tarikatı ve Şeyh Şaban-ı Veli ile ilgili az bilinen pek çok bilgiye yer verildiğini aktaran Özdemir, "Okurlarımız, basımını üstlenmek suretiyle kültür hayatımıza kazandırdığımız kitabın sayfalarını çevirdiğinde Şaban-ı Veli Hazretlerinin örnek şahsiyeti, eserleri, öğretileri olmak üzere hayatımızı kuşatan çok değerli bilgi hazinelerini bulacak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar Belediyesi tarafından Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatını ele alan prestij eser yayınlandı - Son Dakika
Çin'in gemi ihracatı 2024 yılının ilk iki ayında hem hacim hem de değer açısından artış kaydetti. Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,9 artışla toplam 937 gemi ihraç edildi. İhracat değeri ise yüzde 180,6 artarak 48,25 milyar yuana (yaklaşık 6,8 milyar ABD doları) yükseldi. Çin'in gemi inşa endüstrisi son yıllarda büyüme kaydetti ve 2023 yılında küresel gemi inşa pazarında liderliğini sürdüreceği belirtilmişti.
Çin'in önde gelen elektrik üretim işletmelerinin elektrik üretimi bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artış gösterdi. Termik enerji üretimi yüzde 9,7, hidroelektrik enerji üretimi ise yüzde 0,8 arttı. Nükleer enerji üretimi yüzde 3,5, rüzgar enerjisi üretimi yüzde 5,8 ve güneş enerjisi üretimi yüzde 15,4 arttı.
Erzurum'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, kayak severleri sevindirdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonunda büyük bir yoğunluk yaşandı. Kayak severler, Nisan ayı sonuna kadar kayak yapabileceklerini belirtiyorlar. Hafta sonunda Palandöken'de kayak, snowboard ve kızak keyfi yapan vatandaşlar gün boyu eğlendi.
Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan kilim dokuma kursuna 9 erkek hükümlü katılıyor. Bünyan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan meslek edindirme kurslarında usta öğreticilerden eğitim alan hükümlüler, bir yandan boş zamanlarını değerlendiriyor, diğer yandan meslek sahibi oluyor. Kilim dokuma kursu, hükümlülerin el sanatlarına yatkınlığını değerlendirmek amacıyla açılmış olup, kurs sonunda başarılı olanlar sertifika alacak.
Hatay'da depremlerden etkilenen kadınlar, konteyner kentte açılan kurslara katılarak meslek öğreniyor. El işi ürünlerinden pasta yapımına, kuaförlükten çocuk bakımına kadar farklı branşlardaki kurslara katılan kadınlar, deprem psikolojisinden uzaklaşarak hem moral buluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurslar sayesinde kadınlar hem meslek ediniyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor.
Ankara'dan Kastamonu'ya dönen Metehan Gökçen, devlet desteğiyle koyun yetiştiriciliği yaparak gelirini üç katına çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayesinde köyden kente göçü önlemek, kırsal gelir kaynaklarını artırmak ve istihdam sağlamak amaçlanıyor. Gökçen, 100 koyunla başladığı işini sevgiyle yaparak başarıya ulaştı ve yeni projelerle koyun üretimini geliştirmeyi hedefliyor.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun son maçında Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın süresi 89 dakika oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?