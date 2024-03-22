Bağcılar Belediyesi tarafından Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatını ele alan prestij eser yayınlandı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi tarafından Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatını ele alan prestij eser yayınlandı

Bağcılar Belediyesi, Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından kaleme alınan 'Vatan-ı Asli Yolunda Bir Mutasavvıf: Şeyh Şaban-ı Veli' adlı eseri yayınladı. Eserde, Şeyh Şaban-ı Veli ve Halvetiye tarikatıyla ilgili az bilinen bilgilere yer verildiği belirtildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Şeyh Şaban-ı Veli'nin Türk kültür hayatına zenginlik kattığını ifade etti ve projelerine devam ettiklerini söyledi.

22.03.2024 09:56
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Bağcılar Belediyesi tarafından Anadolu'nun dördüncü büyük evliyası kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatını ele alan prestij eser yayınlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Vatan-ı Asli Yolunda Bir Mutasavvıf: Şeyh Şaban-ı Veli" adlı eser, Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından kaleme alındı.

Eserin proje koordinatörlüğünü Volkan Çakmak yaparken, editörlüğünü Doç. Dr. Arif Kolay, yapım koordinatörlüğünü Orhan Memiş, görsel yönetmenliğini ise Murat Arslan üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Şeyh Şaban-ı Veli'nin aziz hatırasına sahip çıkarak Türk kültür hayatına zenginlik katmaya devam ettiklerini ifade etti.

"Çok değerli projelere imza atmaya devam ediyoruz"

Özdemir, Türk milletinin asırlardır Anadolu'da birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuyla yaşamasının temelinde manevi önderlerin büyük emeklerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyası, geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş, ender yaşam alanları arasında yer almaktadır. Bu topraklar Selçuklu ve Osmanlı döneminde barış, huzur ve dayanışmanın merkezi oldu. Ancak, bazı dönemlerde başta savaşlar olmak üzere zor dönemler de yaşadı. Milletimizin o dönemlerin üstesinden gelmesinde manevi önderlerin de büyük rolü oldu. O örnek şahsiyetler, Anadolu insanının duygu, düşünce ve gönül dünyalarında kalıcı izler bıraktı. Anadolu insanının din, dil, edebiyat, kültür, ahlak ve eğitim anlayışında fedakarlık gösterdiler. Bizler de onların torunları olarak sevginin, saygının, minnetin ve vefanın bir parçası olarak, çok değerli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Manevi önderlerimizin eserlerini, örnek şahsiyetlerini ve öğretilerini yaşatmak amacıyla hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki çocuklarımız ve gençlerimiz onların gölgesinde yetişiyor, milletimiz miras aldıkları tarih ve kültür hazinesi eserlerinden ve öğretilerinden istifade ediyor."

Kitapta Halvetiye tarikatı ve Şeyh Şaban-ı Veli ile ilgili az bilinen pek çok bilgiye yer verildiğini aktaran Özdemir, "Okurlarımız, basımını üstlenmek suretiyle kültür hayatımıza kazandırdığımız kitabın sayfalarını çevirdiğinde Şaban-ı Veli Hazretlerinin örnek şahsiyeti, eserleri, öğretileri olmak üzere hayatımızı kuşatan çok değerli bilgi hazinelerini bulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi tarafından Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatını ele alan prestij eser yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi tarafından Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatını ele alan prestij eser yayınlandı - Son Dakika
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