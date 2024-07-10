Bağcılar Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında anma programı düzenledi - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında anma programı düzenledi

Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla insanın öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında anma programı düzenledi. Programda, soykırımı anlatan sergi gezildi ve duygusal bir kısa film gösterildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, konuşmasında soykırımın Avrupa'nın göbeğinde kanayan bir yara olduğunu belirtti ve bu tür acıların bir daha yaşanmaması için mücadele edeceklerini vurguladı.

10.07.2024 15:16
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Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla insanın öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında anma programı düzenledi.

Başkanlık Sahnesi'ndeki program, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı ile başladı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Programda, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa şehrinde Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımı anlatan fotoğrafların olduğu sergi gezildi.

Ardından gösterilen, Sırp birliklerince işgal edilen kentte birkaç gün içinde en az 8 bin 372 Boşnak'ın acımasızca katledildiğini anlatan kısa film, katılımcıları duygulandırdı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa Soykırımı'nın Avrupa'nın göbeğinde kanayan bir yara olduğunu söyledi.

Bölgedeki toplu mezarlardan hala insanlara ait kalıntılar çıktığını anımsatan Özdemir, "Sırpların katledip toprağa gömdüğü insanların cenazesi, kimlik tespitinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor. Bu yüzden Srebrenitsa'ya 'halen kanayan yara' diyoruz." diye konuştu.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizler de millet olarak bu katliamları unutturmayacağız ve bir daha asla böyle derin acıların yaşanmaması için var gücümüzle zulme karşı çıkacağız. Tüm bu yapılan insanlık dışı saldırıların takipçisi olacağız, zalimlerden hesap sorulması için her türlü gayreti göstereceğiz. Maalesef böyle bir olay dünyanın gözü önünde yaşandı. Srebrenitsa Soykırımı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanmış en büyük ve en acı olaydır."

Programa, Bosna Hersek Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Sevim, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı Dr. Nerma Zaimoviç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında anma programı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında anma programı düzenledi - Son Dakika
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