Bağcılar Belediyesi ve EHADER, 'Bilgili Kadın, Bilgili Toplum' projesini tanıttı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi ve EHADER, 'Bilgili Kadın, Bilgili Toplum' projesini tanıttı

Bağcılar Belediyesi ve EHADER, \'Bilgili Kadın, Bilgili Toplum\' projesini tanıttı

Bağcılar Belediyesi ile Ev Hanımları Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (EHADER) tarafından hazırlanan 'Bilgili Kadın, Bilgili Toplum' projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenerek tanıtıldı. Proje tanıtımı, Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Volkan Çakmak, EHADER Başkanı Zeynep Önge ve dernek üyeleri katıldı. Konuşmaların ardından hediyeler verildi.

27.05.2024 17:37
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Bağcılar Belediyesi ile Ev Hanımları Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince (EHADER) hazırlanan "Bilgili Kadın, Bilgili Toplum" projesinin tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projenin tanıtımı, Bağcılar Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Volkan Çakmak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in eşi Nihal Özdemir, EHADER Başkanı Zeynep Önge ve dernek üyeleri katıldı.

EHADER Başkanı Önge, burada yaptığı konuşmada, ev hanımlarına desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Bağcılar Belediyesine teşekkür eden Önge, "Bu proje bizim 14 yıldır yaptığımız işler. Resmiyet kazanması ve belediyemizin projeye önayak olması bizi çok mutlu etti. Volkan Başkanımızın emeklerini göz ardı edemem, çok emek verdi. Muharrem Başkanım muhteşem bir kardeş oldu. Başkanımızın Bağcılar kadınlarına güvenmesi ve kadınlarımızın da bu emekleri boşa çıkarmaması çok önemliydi. Rabb'im bu emeklerimizi boşa çıkarmasın." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak da proje dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, dernek üyeleri ve yönetime teşekkürlerini iletti.

Konuşmalarının ardından hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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