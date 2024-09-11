Bağcılar'da Ambulans Ekibine Hakaret Eden Şahıs Serbest Bırakıldı

Güncel

Bağcılar'da hastaya müdahale etmek isteyen 112 Acil Sağlık ekiplerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir kişinin, Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde ambulanstaki sağlık çalışanları ile tartıştığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, sağlık görevlilerinin hasta almak için cadde üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde durdukları esnada, bir araç sürücüsünün yolun kapandığı bahanesiyle küfür ve hakaret ederek üzerlerine yürüdüğü tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen E.Y. (47), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.