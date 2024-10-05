Bağcılar'da 29. Toplu Düğün Şöleni - Son Dakika
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Bağcılar'da 29. Toplu Düğün Şöleni

Bağcılar\'da 29. Toplu Düğün Şöleni

Bağcılar'da düzenlenen toplu düğün şöleninde 7 çift hayatlarını birleştirdi, Bakan Yumaklı şahitlik etti.

05.10.2024 12:16
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Bağcılar Belediyesince düzenlenen toplu düğün şöleninde 7 çift, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın şahitliğinde dünyaevine girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen toplu düğün şöleninin bu sene 29'uncusu gerçekleştirildi.

Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki törene, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile bazı AK Partili milletvekilleri katıldı.

Şölenin yapıldığı Halk Sarayı, çiftlerin mutluluğuna ortak olmak isteyen yakınlarıyla doldu. Saat 19.00'da gelinler ile damatlar, müzik ve konfetiler eşliğinde alana girdi.

Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, aile kavramının önemine değinerek, organizasyona maddi manevi katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çiftlere seslenen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra sizler bir elmanın yarısı değilsiniz, sizler artık bir elmasınız. Yoldaş değil gönüldaşsınız. En önemlisi bu saatten sonra birbirinizden güç alan değil birbirinize güç verenlersiniz. Şimdi burada bir 'evet' diyeceksiniz, hayatınızın en anlamlı 'evet'i olacak. Şimdiden evlenecek olan kardeşlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabb'im hem bu dünyada hem öbür dünyada mesut bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle, ailelerinizle sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum."

"Attığınız bu önemli adım hem sizler hem toplum için büyük bir değere sahip"

Bakan Yardımcısı Madak ise aileyi sadece bireylerin bir arada yaşadığı kurum olarak değil aynı zamanda toplumu inşa eden ve bir arada tutan, değerleriyle yaşatarak gelecek nesillere aktaran bir eğitim yuvası olarak gördüklerini belirtti.

Sağlam temeller üzerine kurulan aileleri, geleceğin teminatı olarak gördüklerini dile getiren Madak, şöyle devam etti:

"Sevgili çiftlerimiz, attığınız bu önemli adım hem sizler hem toplum için büyük bir değere sahip. Birbirinize duyduğunuz sevgi, saygı ve güvenle bu yolda ilerlerken Bakanlık olarak her zaman yanınızda olacağız. Hepinize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Huzur ve bereket dolu bir hayat temenni ediyorum."

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir de evlilik kararı alan 7 çifti tebrik ederek, "29'uncusunu gerçekleştirdiğimiz toplu düğün töreninde bugün itibarıyla 2 bin 274'üncü kardeşimizin nikahını kıydık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Özdemir'in nikahını kıydığı çiftlerin şahitleri, Bakan Yumaklı ile Madak, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile AK Partili milletvekilleri oldu.

Programın sonunda, evlenen çiftlere, iş adamları tarafından oturma grubu, beyaz eşya ve mutfak takımından oluşan çeyiz seti hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da 29. Toplu Düğün Şöleni - Son Dakika

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