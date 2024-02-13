Bağcılar'da 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Bağcılar\'da 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da bulunan evlerinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve daha önce kayıp ihbarı nedeniyle arandığı belirlendi.

13.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:59
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Bağcılar'da, 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta bulunan evlerinde, annesi Sebahat G'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanan M.T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta dün, Temel G evine geldiğinde eşi Sebahat G'yi (74) bıçaklanmış halde yerde yatar vaziyette, oğlu M.T.G'yi (41) ise annesinin başında bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sebahat G'nin bıçaklanarak öldüğünü belirlemişti.

Gözaltına alınan şüpheli M.T.G'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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