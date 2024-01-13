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Bağcılar'da 86 pompalı tüfek ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da 86 pompalı tüfek ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ve şüphelinin ikametinde gerçekleştirdiği aramada toplam 86 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Şüpheli, silah ticareti suçundan tutuklandı.

Bağcılar\'da 86 pompalı tüfek ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
13.01.2024 - 13:43,
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Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilinde ve ikametinde 86 pompalı tüfek ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 11 Ocak'ta Kazımkarabekir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada çok sayıda pompalı tüfek bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve F.A'nın ikametinde de arama yapıldı.

Otomobil ve evdeki aramalarda figür baskılı toplam 86 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. "silah ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, kadın şüpheli F.A. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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