Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı

Bağcılar\'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

15.05.2025 15:10
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Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki tekstil ürünlerinin ütülenip paketlendiği atölyeye ait, binanın dış bölümündeki alanda bulunan buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle kazan ve iş yerinin çatısı sokağa düşerken, atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Atölyenin üst katında bulunan oto tamirhanesi, yan taraftaki oto yıkamacı ve sokaktaki araçlarda da hasar meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki bir iş yeri ile okulun camları da gelen parçalar nedeniyle kırıldı.

Görgü tanığı Mehmet Aydar, patlama dolayısıyla çatının uçtuğunu ve çevredeki araçlarda hasar olduğunu söyledi.

Ekiplerce iş yerinde ve sokakta enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

İş yerinin kaçak olduğu belirlendi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.15 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patladığı belirtildi.

Atölyenin dış bölümünde bulunan kazanın patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu iş yerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Sokağa savrulan parçalar güvenlik kamerasında

Öte yandan, patlama nedeniyle binadan kopan büyük parçaların sokağa savrulması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yoldan bir otomobilin geçmesinin hemen ardından parçaların sokağa düşmesi, başka bir görüntüde de patlamanın sesinin duyan çevredekilerin panikle olay yerine doğru gitmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı - Son Dakika
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