Bağcılar'da Doğal Gaz Patlaması Davasında Sanığa 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Bağcılar'da Doğal Gaz Patlaması Davasında Sanığa 5 Yıl Hapis Cezası

Bağcılar\'da Doğal Gaz Patlaması Davasında Sanığa 5 Yıl Hapis Cezası

Bağcılar'da ailesiyle yaşadığı dairenin doğal gaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 'mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, ruh sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek beraatini talep etti ancak mahkeme, kastın bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermedi. Heyet, sanığı 'mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

27.06.2024 12:29
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Bağcılar'da, ailesiyle yaşadığı dairenin doğal gaz borusunu keserek, patlamaya neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "mala zarar verme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Çakıcı ile avukatının yanı sıra sanığın olaydan "mağdur" olan annesi Kıymet Çakıcı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Çakıcı, olay tarihinde ruh sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, "Kimsenin canına ya da malına kastetmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Davanın karara bağlanması öncesinde son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu iddia etti.

Mahkeme sanığın, "olası kastla öldürmeye teşebbüs" iddiasına ilişkin suçun yasal şartlarının oluşmadığı ve kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Heyet, Murat Çakıcı'yı "mala zarar verme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 14 Kasım 2021'de sanık Murat Çakıcı'nın daire içerisindeki doğal gaz borusunu kesmek ve pencereleri bantlayarak evden hava çıkışını engellemek suretiyle düzenek kurduğu, apartman içerisinde patlamaya sebebiyet verdiği ve bir kısım mağdurların dairelerinde zarar meydana geldiği belirtilmişti.

Sanığın "yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, davayı sanığın eyleminin "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçu kapsamında kalma olasılığı gerekçesiyle görevsizlikle ağır ceza mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

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