Bağcılar\'da Gazze İçin Protesto

08.08.2025 17:29
Oto Center esnafı, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için protesto düzenledi, İsrail'i kınadı.

Bağcılar'daki Oto Center Galericiler Sitesi esnafı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çekmek için protesto gösterisi düzenledi.

Otocenter Meydan Otoparkı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına açıklamayı okuyan Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, Gazze'nin yaklaşık 2 yıldır çok büyük bir insanlık dramına sahne olduğunu belirtti.

Terör devleti İsrail'in insanlık tarihinin görmediği bir şekilde orantısız, insafsız ve zalimce, çoluk çocuk, bebek, yaşlı, yaralı demeden, okulları, camileri, hastaneleri bile tonlarca ağırlıkta kitlesel imha silahlarıyla vurduğunu kaydeden Kayatuzu, şunları söyledi:

"60 binden fazla insanın öldürüldüğü, 150 binden fazla insanın yaralandığı, sakat bırakıldığı, yüz binlerce insanın yerlerinden edildiği ve yine binlerce çocuğun kaybolduğu, Gazze'nin yerle bir edildiği bu zulüm İsrail terör devleti tarafından tüm dünyanın gözünün içine bakarak devam etmektedir. Şu anda İsrail tarafından hem ağır bombardıman hem de tam abluka ile açlık ölümüne terkedilen Gazze'ye en ufak yardım ulaştırılamamaktadır."

Kayatuzu, soykırıma dikkati çekmek için toplandıklarını ifade ederek, "Dünya tarihinin görmediği bu zulümleri yapan zalim Siyonist zihniyet, 21. yüzyılda sergiledikleri yeni zulüm örnekleri ile adeta dünyaya meydan okumaktadır. Bir anda katlettikleri yüzlerce masum insanı sanki sadece bir kişi ölmüş gibi sunan, öldürürken kahkaha atan, bir avuç un için çırpınan insanları eğlenerek sırtından vuran, masum ufak çocukları nişangah yapan, birbirleri ile yarışarak kurşun yağdıran bu zihniyete karşı dimdik durmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Oto Center Galericiler Sitesi'nde satışa çıkarılan araçların üzerlerinde Gazze'de çekilmiş karelerden oluşan fotoğraflar sergilendi.

Kaynak: AA

