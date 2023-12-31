Bağcılar\'da Hafriyat Kamyonu Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Bağcılar'da, iki hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Rıdvan A. yönetimindeki 34 AJ 6691 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Basın Ekspres Caddesi'nde, Ahmet Ş. idaresindeki 34 CMR 688 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Bu sırada arkadan gelen Kayhan G. yönetimindeki 34 ZM 504 plakalı hafriyat kamyonu da bariyerlere vurup yan yattı.

Araçlardaki 4 kişinin yaralandığı olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza yüzünden caddenin İstanbul Havalimanı yönü bir süre trafiğe kapandı.