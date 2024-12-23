Bağcılar\'da İşçi Konteynerinde Yangın

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Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Demirkapı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının, konteynerin arka tarafında bulunan trafoya sıçrama ihtimaline karşı olay yerine elektrik ekipleri de yönlendirildi.