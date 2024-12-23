Bağcılar'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın

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Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Demirkapı Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, AFAD ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye yönlendirildi.

Yangının, konteynerin arka tarafında bulunan trafoya sıçrama ihtimaline karşı, bölgeye gelen elektrik ekipleri tarafından alandaki elektrikler kesildi.

İtfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı konteynerdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.