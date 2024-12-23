Bağcılar\'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

Güncel

BAĞCILAR'da bir inşaatın yanında işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.